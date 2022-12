Gretchen rebate críticas após aparecer só de calcinha fio-dental: 'Recalcadas'

Gretchen se pronuncia após ser alvo de comentários negativos por causa de foto ousada com o marido, na qual apareceu sem roupas

A cantora Gretchen não deixou quieto ao ver comentários de haters sobre a sua foto sensual com o marido, o saxofonista Esdras de Souza. Aos 63 anos de idade, ela apareceu só de calcinha branca estilo fio-dental e de topless ao posar abraçada com o amado em um banheiro.

O clique ganhou repercussão na internet e ela surgiu na web para rebater os comentários negativos.

"Qualquer mulher nova pode postar fotos sensuais com seus parceiros. Mas uma mulher de 63 anos não pode! Comentários de mulheres mal amadas, frustradas e recalcadas", disse ela.

E completou: "Que não tem um pingo de amor-próprio. E que acham que vão mudar o mundo com seus falsos puritanismos. Preconceito com a idade. Preconceito por ser mulher. Preconceito com tudo. Eu nunca vou me render aos padrões, fica a dica".

Por fim, Gretchen alfinetou os haters. "E se essa foto te incomodou, com certeza você tem algum problema com você mesma. Se você quer deixar de me seguir por isso, é porque eu sou o espelho do que você não gostaria de ser e não pode. E principalmente não tem coragem de ser. E sabe por que você não pode? Porque você cuida mais da minha vida do que da sua. Porque você com certeza não deve se amar. Porque eu te incomodo até numa foto. As minhas atitudes de liberdade incomodam você na sua prisão de mesquinharia", declarou.

Gretchen rebate críticas ao visual do marido

Há poucos dias, a cantora Gretchen rebateu os comentários negativos sobre o novo visual do seu marido, Esdras de Souza, que apareceu com o cabelo raspado. "Ele não cortou o cabelo coisa nenhuma, desinformada, ele não usa mais prótese há mais de dois anos, ele fez um transplante capilar e quando ele fez, o médico disse que não ia fazer tudo de uma vez, depois ele faria o retoque, como agora, tem um ano e meio fez um novo transplante capilar, ele raspou a cabeça", disse ela.

Em seguida, a cantora explicou com detalhes o transplante capilar exibindo os folículos da cabeça de Esdras. "Vou mostrar bem de pertinho pras fofoqueiras de plantão, vamos agora pra aula de transplante capilar", disse.