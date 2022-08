Gretchen posa de topless após cirurgia que mexeu nas próteses de silicone

Gretchen faz fotos ousadas apenas seis dias após a cirurgia para reposicionamento das próteses mamárias

CARAS Digital Publicado em 20/08/2022, às 12h59

A cantora Gretchen esbanjou sensualidade ao fazer um ensaio fotográfico ousado após passar por nova cirurgia plástica. Há apenas seis dias, ela fez uma Lipo HD na região da barriga e também fez o reposicionamento das próteses mamárias.

Assim, a estrela fez fotos sem sutiã e escondendo sua intimidade com as mãos para exibir o resultado do procedimento nos seios. Nas fotos, Gretchen caprichou nas caras e bocas ao posar de lingerie e cinta pós-cirúrgica.

Vale lembrar que o marido de Gretchen, Esdras de Souza, também fez a Lipo HD.

Confira as novas fotos de Gretchen após a cirurgia plástica: