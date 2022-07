Gretchen exibe pernas torneadas ao usar shortinho: ''Lindona!''

Gretchen arrancou elogios da web ao surgir usando um shortinho que realçava suas pernas torneadas

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 18h50

Nesta terça-feira, Gretchen (63) chamou atenção da web ao exibir seu corpão em cliques arrasadores.

A artista foi curtir um passeio em meio a natureza, para admirar o pôr do sol e apostou em um look ousado, com uma regatinha e um shortinhos jeans mínimo, que realçava suas pernas torneadas.

Na legenda, a gata escreveu: "Ao por do sol. Eu vou te dizer,que o nosso amor,não pode morrer.".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindona!", disse um. "Maravilhosa!", falou outro. "Arrasou!", escreveu um terceiro.

Confira o clique de Gretchen de shortinhos realçando suas pernas torneadas: