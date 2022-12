Gretchen e a filha de 19 anos surgem só de biquíni durante as férias em família

Gretchen surge de biquíni preto ao relaxar na piscina de hotel com a filha Giullia Miranda, de 19 anos

A cantora Gretchen aproveitou a segunda-feira de sol para relaxar na piscina de um hotel em Salinópolis com a filha Giullia Miranda, de 19 anos. As duas apostaram em modelos de biquínis diferentes e ostentaram suas belezas impecáveis.

Nas fotos, Giullia surgiu de biquíni branco e caprichou nas selfies. Em uma das fotos, ela surgiu com a mãe, que estava de biquíni preto. “Quando eu estou no Brasil me sinto tão bem, ele ressalta a minha verdadeira essência”, disse a jovem na legenda.

Giullia é uma das filhas mais novas de Gretchen. Depois dela, a cantora teve apenas Valentina, de 13 anos. No Natal, a cantora compartilhou uma foto rara ao lado das duas filhas mais novas e também com o marido, Esdras de Souza.

Vale lembrar que Gretchen é mãe de Thammy, Gabriel, Sergio, Décio, Jenny, Giullia e Valentina.

Gretchen rebate críticas ao colocar o bumbum para jogo

Há poucos dias, a cantora Gretchen (63) surgiu apenas de biquíni fio-dental nas redes sociais e empinou o bumbum GG. Na legenda, ela rebateu as críticas por mostrar o seu corpo nas redes sociais.

"É o dinheiro que ajuda? Sim. É a dedicação fazendo aparelhos e treinos? Sim. São as invejosas e recalcadas que falam?? Sim. E eu estou preocupada com isso??? Não. Sabe por quê? Porque eu cuido da minha vida. O tempo que me sobra eu cuido mais ainda da minha vida. 63 anos simmm. E cada dia será melhor, porque os especialistas estão aí pra criar coisas novas. E eu usarei todas. Bumum de milhões, porque eu quero, porque eu posso e todo mundo pode. E usar seu tempo livre para cuidar da sua vida e não da minha. E dessa vez os comentários estão abertos pra eu bloquear todo mundo que precisar ser bloqueado. Ahhh foto sem filtro e sem Photoshop viu", afirmou.