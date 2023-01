Gretchen detona críticas para sua aparência: 'Recalcadas'

Gretchen perde a paciência ao ver comentários maldosos e detona os haters em novo desabafo

A cantora Gretchen (63) desabafou após ser alvo de críticas sobre a sua aparência. No último final de semana, ela contou que viu comentários maldosos ao mostrar o seu look nas redes sociais. A estrela fez questão de responder aos haters que apareceram em seu perfil.

"Eu tô aqui vivendo minha vida plena enquanto vocês, mulheres infelizes, recalcadas, mal amadas, tão aí cuidando da minha vida. Em pleno final de semana [vocês] vêm até reclamar da calça que eu uso. Como eu tenho tempo livre, eu tô bloqueando todo mundo. Eu faço questão que na minha rede social só fica quem eu quero", disse ela.

E completou: "As pessoas falando do meu cabelo. Gente, o cabelo é meu, não é teu. Ele tá te incomodando em que? Eu uso o cabelo como eu quiser. O cabelo graças a Deus voltou, olha. Não tem mais falhas. Esse é o meu cabelo de verdade. Agora eu vou começar a usar laces. Vou aderir aos laces para poder deixar meu cabelo crescer de verdade porque ele tá, ó, bem forte agora".

Por fim, Gretchen mandou um recado para quem a criticou. "Vocês, mulheres, vão cuidar da vida de vocês. Enquanto vocês estão preocupadas com a minha vida, eu tô aqui, ó, plena, na minha casa. Meu peitinho tá no lugar. Eu fico entrando para ver as fotos dos perfis. Se amem, vão se cuidar. Vocês estão indomodadas com a minha cara, com a minha boca, o meu cabelo, meu corpo, minha calça, que é calça de homem... Gente, a vida é minha. Eu visto o que eu quero, meu corpo eu faço como eu quero, meu cabelo eu uso como eu quero", afirmou.

Gretchen se casa em cerimônia indígena

No início de janeiro de 2023, a cantora Gretchen se casou novamente com o saxofonista Esdras de Souza. Desta vez, eles fizeram uma cerimônia indígena.

"Hoje foi um dia muito importante na minha vida. Como descendente indígena sempre sonhei em casar na pajelança. Chegou esse dia. A Paje Roxita fez meu casamento na pajelança indígena do Marajo. Acompanhem pelos stories o nosso casamento. Eu e @esdrasdesouza. Agora estamos casados sob a benção da mata,do vento,dos espíritos da floresta,do sol e Deus. Foi lindo, emocionante e muito forte e significativo. Quem conhece sabe", disse ela na legenda.