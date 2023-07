Gretchen dá 'zoom' no bumbum poderoso em nova foto ousada

Gretchen exalta suas curvas poderosas ao aparecer em foto com calcinha fio-dental

A cantora Gretchen agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 7, ao compartilhar uma nova foto ousada. Desta vez, a estrela decidiu celebrar as suas curvas impecáveis e colocou o bumbum para jogo.

No registro, a estrela deu 'zoom' no bumbum perfeito ao posar com blusa cropped e calcinha fio-dental. “Bumbumzinho e perninha roundgluteo”, disse ela na legenda.

Além disso, ela também mostrou uma foto com look ousado em uma selfie sentada na cama.

Recentemente, Gretchen contou o motivo para o seu umbigo ser diferente. "Quando eu fiz a cirurgia de abdominoplastia há muito tempo, depois da segunda gravidez, eu fui fazer um trio elétrico com 15 dias [de operada]. E os pontos estavam no umbigo. Quando eu cantei, eu forcei e estourou. Quando estoura os pontos do umbigo, ele não fica mais fundinho, ele cola direto na pele. Pra fazer de novo, tem que cortar e puxar por dentro. É muito trabalho!", detalhou.

Gretchen rebate rumores sobre o marido

A cantora Gretchen (63) usou as redes sociais para desabafar sobre as críticas que seu marido, o saxofonista Esdras de Souza (50), recebeu nos últimos dias ao ter a sexualidade questionada."Gente, gosto muito dela, mas esse marido dela é gay, se não é, ainda vai ser", escreveu uma internauta.

Na web, a artista resolveu se pronunciar, e sem hesitar saiu em defesa do amado:"Se gostasse realmente de mim me respeitaria. Uma pessoa da sua idade fazendo esse tipo de comentário é no mínimo ridículo. Feio para a senhora questionar a masculinidade do meu marido. Que inclusive se fosse, também seria um problema meu."

E prosseguiu: "Questionar a masculinidade do meu marido... Ah isso realmente sem comentários. E se fosse? Quem se deita com ele sou eu. Posso garantir que se estou plena desse jeito e com essa pele brilhante, ele faz tudo que preciso e mereço e muito mais. Coisa que imagino que a senhora nem possa fazer mais. É falta né?", completou.