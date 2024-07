Gretchen chama a atenção com fotos com as filhas na praia: 'Que lindas'

Ao lado das filhas, Gretchen chama a atenção ao surgir curtindo praia e herdeiras roubam a cena com tamanho e beleza; confira

A cantora Gretchen chamou a atenção nesta quarta-feira, 10, ao compartilhar fotos com duas de seus seis filhos. Ao lado das duas mais novas, Giullia Miranda e Valentina Miranda, a famosa surgiu deslumbrante na praia e não passou despercebida.

Além de compartilhar uma selfie com as herdeiras no espelho, a Rainha do Rebolado postou cliques delas no mar. Em uma praia paradisíaca, o trio surgiu se banhando e esbanjou beleza. Inclusive, as garotas surpreenderam com seu tamanho e aparência.

"Tão gostoso estar esses momentos com elas. @giullia_miranda@valentina_miranda393. Viver a vida adulta deles é tão surpreendente. A cada dia percebo que bom trabalho eu fiz", disse a artista na legenda.

Nos comentários, os internautas admiraram os registros da cantora com suas filhas. "Gretchen, são duas filhas? Que lindas parecem ser irmãs vocês", elogiaram. "Quem é a mãe? Quem é a filha?", ficaram impressionados.

Ainda nos últimos dias, Gretchen chocou ao exibir seu corpo atual. Ao lado do marido, o saxofonista Esdras de Souza, a musa ostentou seu físico após procedimentos, cirurgias, dieta e treinos.

Sem filtro, Gretchen se exibe na Grécia e choca

A cantora Gretchen deu o que falar com suas fotos na Grécia e mais uma vez rebateu os críticos de plantão ao compartilhar cliques sem filtro para exibir seu corpo atual. Ao lado do marido, o saxofonista Esdras de Souza, a famosa deu um show de beleza.

De biquíni modelo fio-dental e combinando a estampa com o amado, a Rainha do Rebolado posou de frente e de costas para exibir seus resultados. Sincera, ela contou que o corpo atual está assim após plásticas, procedimentos estéticos e também treino na academia. Veja as fotos arrasadoras aqui.