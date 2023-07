Gretchen chama a atenção ao mostrar perna com pelos loiros: 'Bem feito'

Tudo descolorido! Gretchen chama a atenção ao exibir perna sarada e cheia de pelos; veja

A cantora Gretchen está mostrando seus resultados na rede social. Nesta quarta-feira, 19, após compartilhar fotos na praia com o marido, o saxofonista Esdras de Souza, a famosa resolveu exibir de perto os seus músculos.

Depois de posar de biquíni com o amado, esbanjando suas curvas mais sequinhas e seu bumbum empinado, sem esconder que fez plásticas e procedimentos, a Rainha do Rebolado provou que a academia está fazendo efeito.

Em seus stories, a artista publicou fotos de suas pernas saradas. Exibindo o músculo marcado na coxa, Gretchen ainda revelou seus pelos loirinhos. É bom lembrar que tempos atrás ela deu o que falar ao exibir os pelos descoloridos no peitoral. "Satisfação ver o resultado de um treino bem feito, né?", disse ela. "Apaixonada na minha perna", escreveu ao postar os cliques.

Nos últimos meses, Gretchen deu o que falar ao aparecer dançando de biquíni fio-dental com Esdras de Souza. Antes disso, ela compartilhou cliques usando apenas a roupa de banho e causou ao ostentar suas curvas mega torneadas.

Leia também:Gretchen debocha ao ver críticas aos pelos do seu corpo: 'Um close para vocês'

Veja as fotos da perna de Gretchen:

Não tem umbigo? Gretchen mostra a barriga e dá explicações: "Estourou"

A cantora Gretchen fez questão de mostrar que ainda tem umbigo. Isso mesmo: após muitas especulações envolvendo seu corpo, a estrela exibiu sem cortes e sem edições como é sua barriga.

Tudo aconteceu no programa Fofocalizando, quando ela era entrevistada. Em conversa com Leo Dias, ela foi elogiada pela boa forma que ainda ostenta. "Gretchen, que barriga é essa? Tá dura! Você quase não tem gordura", disse ele.

A cantora então pediu que fosse dado um close. "É muito abdominal todo dia. É músculo mesmo!", afirmou ela que mostrou que está em paz com o corpo. "Aproveita e foca [a câmera]! Vão dizer que eu não tenho umbigo!", disparou ela

Diante da barriga de Gretchen, o jornalista foi sincero: "É diferente, mas tem!". Foi então que ela explicou o que aconteceu."Quando eu fiz a cirurgia de abdominoplastia há muito tempo, depois da segunda gravidez, eu fui fazer um trio elétrico com 15 dias [de operada]. E os pontos estavam no umbigo. Quando eu cantei, eu forcei e estourou. Quando estoura os pontos do umbigo, ele não fica mais fundinho, ele cola direto na pele. Pra fazer de novo, tem que cortar e puxar por dentro. É muito trabalho!", detalhou.