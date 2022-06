Grazi Massafera surge belíssima em clique nas redes sociais e encanta: "Perfeita"

Atriz Grazi Massafera encantou os seguidores com cliques na luz do sol

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 08h53

Na última segunda-feira, 13, a atriz Grazi Massafera (39) usou a luz do dia para tirar fotos esbanjando beleza no avião.

Em seu perfil no Instagram, a atriz surgiu no avião de máscara, e colocou sua beleza pra jogo em um clique a luz do dia.

Grazi, que aproveitou para compartilhar uma foto da janela do avião escreveu na legenda: "Dourada, protegida, sem filtro e voando!".

Nos comentários, fãs e amigos de Grazi aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da loira: "Maravilhosa", escreveu um. "Você tá perfeita", disse outro. "Mulher inspiradora", comentou o terceiro.

Veja os cliques de Grazi Massafera: