Grazi Massafera se fantasia de Shakira e mostra produção: ''Brincar de voltar no tempo''

Atriz Grazi Massafera se fantasia de Shakira para festa de Giovanna Ewbank e Léo Fuchs com tema dos anos 2000

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 13h54

A atriz Grazi Massafera (40) também marcou presença na festa de aniversário da apresentadora Giovanna Ewbank (36) e do produtor Léo Fuchs!

Na noite de terça-feira, 04, a gata compareceu à celebração com o tema dos anos 2000 que aconteceu no Rio de Janeiro e contou com a presença de um time de famosos. Para o evento, a artista escolheu homenagear a cantora colombiana Shakira (45).

No Instagram, a famosa compartilhou um vídeo mostrando o processo de produção do look e a transformação na voz do hit Waka Waka. A loira surgiu com os cabelos ondulados e o visual usado pela cantora no clipe de Whenever, Wherever.

"Dia de fantasia! Brincar de voltar no tempo (anos 2000) Gio&Leo aniversário #Shakira #wherever hehehehehe", brincou Massafera ao legendar o registro.

"Eita que com ela é só arraso!", "Mano, o tanto que eu AMEI sua fantasia não tá escrito!", "a maior que temos! LINDONA!", "Que mulher é essa Brasil?!", "Que perfeição", exaltaram os fãs nos comentários do post.

Confira Grazi Massafera de Shakira para a festa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

Grazi Massafera se despede após fim de suas gravações em 'Travessia'

A novela Travessia ainda nem começou, mas Grazi Massafera já está se despedindo das gravações da próxima trama das nove da TV Globo! Ela já terminou suas gravações para o folhetim de Gloria Perez (73), que estreia no dia 10 de outubro, em que viverá Débora, mãe de Chiara, papel da influenciadora e ex-BBB Jade Picon (21) em sua estreia como atriz. A personagem de Grazi vai morrer no primeiro capítulo da novela que substituirá Pantanal. "Na última semana terminei as gravações de minha participação em Travessia. Minha passagem pela novela é curta (primeiro capítulo). E, mesmo assim, foi intenso. Então esse post é pra falar sobre desafios e projetos que me movem, sobre acolhimento, sobre atuar com prazer e sobre ter ao lado quem te quer bem. E vamos lá: quem quer a gente bem é também quem nos provoca para que possamos dar nosso melhor. Com tudo isso ao meu redor, foi exatamente assim, não podia ser diferente! Interpretar a Débora me deu a oportunidade de trabalhar com o astral lá em cima, mesmo com uma enorme responsabilidade", começou escrevendo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!