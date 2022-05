Grazi Massafera exibe pernas perfeitas em look curtinho e choca: ''Muito linda''

Atriz Grazi Massafera registrou look vermelho em foto no espelho e impressionou

CARAS Digital Publicado em 15/05/2022, às 11h04

A atriz Grazi Massafera (39) deu um show de beleza em nova foto em sua rede social!

Neste domingo, 15, a ex-BBB compartilhou uma selfie no espelho de sua mansão e se destacou ao aparecer com um look vermelho.

Usando a roupa cheia de estilo bem curtinha, Grazi Massafera deixou suas pernas torneadas à mostra e provou mais uma vez ser dona de um corpo escultural.

"Red", falou em inglês a cor vermelha. Nos comentários, os seguidores não deixaram de elogiar a loira. "Gata", admiraram. "Muito linda", disseram outros.

Ainda nas últimas semanas, Grazi Massafera renovou o visual e chamou a atenção ao surgir com os fios mais iluminados do que nunca.

Grazi Massafera dá show de beleza em foto no espelho; confira: