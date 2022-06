Grazi Massafera arrasa em novo ensaio fotográfico na praia

De maiô cavado, Grazi Massafera dá show de beleza ao realizar novo trabalho em praia no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 12h37

A atriz Grazi Massafera (39) surgiu deslumbrante em um novo flagra em uma praia no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, 7, ela foi vista nos bastidores de um novo trabalho. A musa foi fotografada e gravada ao fazer poses ao lado de um espelho ao ar livre.

Para a ocasião, a estrela exibiu toda a sua beleza ao aparecer só de maiô laranja com decote profundo e modelo cavado.

Vale lembrar que Grazi Massafera está longe das novelas desde Bom Sucesso, de 2019. Nos últimos meses, ela anunciou o fim do contrato com a Globo após 16 anos de parceria. "Muito obrigado a todos da Globo por este ciclo. Nos veremos muito em breve e nos reveremos em todas as memórias que deixo nesta emissora que é parte de mim, de minha história e de meu coração", disse ela, na época.

Fotos de Grazi Massafera na praia: