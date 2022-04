Grazi Massafera arranca elogios da web ao esbanjar beleza com maiô decotado: ''Que perfeição!''

Grazi Massafera deixou seus fãs babando ao esbanjar toda sua beleza usando um maiô super decotado

CARAS Digital Publicado em 13/04/2022, às 17h11

Nesta quarta-feria, 13, Grazi Massafera (39) decidiu usar suas redes sociais para esbanjar toda sua beleza nas redes sociais.

A atriz publicou um clique onde ela aparece se apoiando na borda de uma piscina, usando um maiô preto super decotado e estiloso, combinando com um óculos de sol elegante, enquanto mostrava cada curva escultural de seu corpo.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Primeiramente, boa tarde!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que perfeição!", disse um. "A deusa da beleza!", escreveu outro. "Gata demais!", falou um terceiro.

Muita maturidade!

Recentemente, Grazi foi vista com o seu ex-marido, Cauã Reymond (41) e a atual esposa dele, Mariana Goldfarb (32), durante um evento que envolvia sua filha, Sofia (9).

No post feito por Mariana, Cauã falou com carinho do momento dizendo: "Dia especial".

Confira o clique de Grazi Massafera usando um maiô decotado na beira da piscina: