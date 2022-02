Grazi Massafera arranca elogios ao surgir deslumbrante em meio à natureza: ''Linda de viver!''

Grazi Massafera recebeu uma chuva de elogios ao publicar um clique deslumbrante em meio à natureza

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 16h30

Nesta terça-feira, 16, Grazi Massafera (39) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento encantador que viveu em meio à natureza.

A atriz publicou um clique onde ela aparece entre folhas de árvores verdinhas, completamente deslumbrante usando um cropped beje e uma calça jeans estilosa.

Na legenda, ela apenas escreveu um emoji de girassol.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a encher os comentários de elogios: "Linda de viver!", disse um. "Perfeita!", falou outro. "Minha princesa!", escreveu ainda um terceiro.

Lembranças do BBB!

Recentemente, Grazi entrou no clima de TBT e relembrou sua trajetória no Big Brother Brasil, publicando um vídeo com os melhores momentos de sua passagem no reality, em 2005.

Confira o clique deslumbrante de Grazi Massafera em meio à natureza: