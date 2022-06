Grazi Massafera aposta em vestido curto com transparência e exibe pernas torneadas

Atriz Grazi Massafera fez fotos no espelho toda produzida e impressionou com tanta beleza

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 07h04

A atriz Grazi Massafera (39) impressionou na madrugada desta sexta-feira, 10, ao compartilhar fotos toda arrumada.

Fazendo várias poses, a loira mostrou sua maquiagem com batom vermelho em uma selfie arrasadora e seu look em cliques no espelho.

Usando um vestido preto curtinho com transparência, Grazi Massafera esbanjou beleza e suas pernas torneadas com estilo.

"Boa noite! ou Bom dia!", disse ela sobre os registros publicados ainda na madrugada. Nos comentários, os internautas a encheram de elogios. "Lindona", admiraram. "Muito perfeita", escreveram outros.

Ainda recentemente, Grazi Massafera impressionou ao exibir suas pernas bem definidas no espelho da entrada de sua casa.

Grazi Massafera esbanja beleza ao surgir toda produzida; veja: