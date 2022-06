Grávida, Viviane Araújo surge só de biquíni em nova selfie

Viviane Araújo exibe a barriguinha de grávida ao aparecer só de biquíni e conta sobre sua alimentação na gravidez

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 12h09

A atriz Viviane Araújo encantou seus fãs ao registrar o crescimento de sua barriga de grávida em uma nova selfie. Nesta terça-feira, 28, ela apareceu só de biquíni em uma foto no espelho após sua sessão de drenagem.

Na imagem, a musa exibiu suas curvas perfeitas e deixou a barriguinha à mostra. Ela já está com 30 semanas de gestação.

Viviane Araújo conta detalhes da alimentação na gestação

Nos stories do Instagram, a estrela aproveitou o café da manhã para contar sobre como anda a sua alimentação na gravidez. Ela contou que está seguindo uma dieta feita por uma nutricionista e come de três em três horas. “Eu estou seguindo uma dieta de mamãe, de grávida, para não ganhar muito peso. Eu sigo a dieta desenvolvida pela minha nutricionista. Hoje eu vou comer ovo mexido, fruta com aveia e mel, e iogurte com granola”, disse ela.

Então, Viviane contou que também tem seus momentos de fugir da dieta, mas busca ter sempre uma alimentação saudável. “Eu tenho sentido bastante fome, a barriga agora já está crescendo muito e eu não estou conseguindo comer muito, eu como pouco. De três em três horas eu como alguma coisa. Eu estou tentando controlar. Tem dia que eu como mesmo, o que eu tiver vontade. O que é importante na alimentação na gestação é comer alimentos bons, que tenham nutrientes bons para você e para o bebê, muita proteína, ferro...”, contou.

Viviane Araújo está grávida pela primeira vez. Ela espera o nascimento de um menino, que vai se chamar Joaquim, e é fruto do casamento dela com Guilherme Militão.