Grávida, Virginia Fonseca surge de topless em nova foto

Virginia Fonseca aparece só de calcinha em nova selfie com o barrigão de grávida à mostra

CARAS Digital Publicado em 12/10/2022, às 14h43

A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou seus fãs ao mostrar uma nova foto do seu barrigão de grávida. Nesta quarta-feira, 12, a musa registrou quando estava se trocando e apareceu só de calcinha e de topless ao posar no espelho de sua casa.

Na imagem, ela deixou à mostra sua barriga de grávida enquanto espera o nascimento da segunda filha, Maria Flor, fruto do casamento com Zé Felipe. “Uma criança no pé e a outra no buxo”, brincou na legenda.

Recentemente, Virginia preocupou os fãs ao contar sobre uma nova crise de dores de cabeça. A influencer, que explicou que está convivendo com o incômodo nos últimos meses, descobriu através de sua médica que está com cefaleia tensional. "Se me falarem que cocô do Kennedy melhora a dor de cabeça, eu como", confessou ela na ocasião. Em maio deste ano, inclusive, a influencer chegou a ficar internada após um diagnóstico parecido.

Confira a nova foto de Virginia Fonseca durante a gravidez:

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!