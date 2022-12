Grávida, Viih Tube exibe o barrigão ao usar biquíni neon

De biquíni neon, Viih Tube renova o bronzeado em sua na piscina e o barrigão de grávida rouba a cena

A influenciadora digital Viih Tube caprichou na escolha do look para renovar o bronzeado no último final de semana. A estrela aproveitou o domingo de folga para curtir a piscina de sua mansão e surgiu apenas de biquíni neon e saída de praia combinando.

O modelito destacou o bronzeado dela e ainda deixou a sua barriga de grávida em evidência. Nos stories do Instagram, ela esbanjou estilo ao caprichar na pose para a foto do seu look do dia.

Antes disso, Viih já tinha aparecido com outro modelo de biquíni, preto e fininho, enquanto relaxava ao lado do namorado, o ex-BBB Eliezer, na piscina. Nos comentários da foto, os fãs elogiaram a beleza dela. “Tá tão linda grávida”, disse um seguidor. “Casal lindo”, afirmou outro. “Maravilhosa”, declarou mais um.

Viih Tube planeja ter o parto normal

Recentemente, Viih Tube contou para os fãs sobre os detalhes de us agravidez. Ela contou que está fazendo fisioterapia pélvica e tem o sonho de conseguir ter o parto normal."Acabei de fazer a minha fisioterapia pélvica. A fisioterapeuta avaliou o meu assoalho pélvico hoje, está tudo ótimo. Ela falou que a minha musculatura, as minhas constrações também estão ótimas, muito boas. Tudo indica que está tudo tranquilo aqui", começou ela.

"Não estou tendo incontinência urinária, que é quando deixam escapar o xixi, o que acontece com muitas grávidas, é comum. Então está tudo andando bem. Como vocês sabem, quero tentar o parto normal. Só não vou tentar se, por algum motivo médico, me falam que é perigoso para a saúde da minha filha ou a minha. Algo que realmente o médico fale: 'Não dá'", continuou.

"A fisio vai me ajudar muito, então estou aqui na luta. Mas a fisio também é boa pra quem quer fazer cesárea, tá? Para o puerpério, o pós. É bom para tudo", finalizou a influenciadora.