Gracyanne Barbosa usa look chamativo para ir à academia no seu aniversário

Com look justíssimo e chamativo, Gracyanne Barbosa marca ponto na academia até no dia do seu aniversário de 39 anos

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 17h44

A musa fitness Gracyanne Barbosa mostrou que não deixa de malhar até no dia do seu aniversário. Nesta terça-feira, 20, ela completou 39 anos de vida e foi treinar como de costumena academia. Para marcar a data, a estrela escolheu um look chamativo.

A esposa do cantor Belo surgiu com um conjunto de top e calça com listras vermelhas e brancas, e com estilo coladinho ao corpo. Durante os exercícios, ela destacou o seu corpo musculoso e a barriguinha trincada.

Belo faz homenagem para Gracyanne Barbosa

Mais cedo, o cantor Belo comemorou o aniversário da esposa, Gracyanne Barbosa com uma declaração de amor nas redes sociais. Em um post no Instagram, o artista compartilhou um vídeo com vários momentos do casal em viagens e aproveitou para falar sobre a importância dela em sua vida.

"Niver do amor da minha vida!! Te amo mais que tudo meu tudão, minha maravilhosa!! Você é luz na caminhada de muitos! Quero mais 100 anos com você. Peço a DEUS que te dê muita saúde e paz o resto estarei aqui lado a lado pra buscar contigo guerreira!! Minha novinha. Você ensina a todos da sua família o significado do verdadeiro AMOR!! Felicidades muitas felicidades, pois você merece o mundo", contou.