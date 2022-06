Gracyanne Barbosa revela que não tem medo da balança

Gracyanne Barbosa é questionada se fica ligada no peso na balança e responde: 'Músculo pesa'

A musa fitness Gracyanne Barbosa deu um conselho para os fãs nas redes sociais nesta semana. Ela revelou que não tem medo dos números que aparecem na balança. O assunto surgiu quando ela respondeu algumas perguntas dos seguidores no Instagram.

Um fã perguntou: “Musa, você é ligada na balança? E se não, como você desconectou dela?”. Então, ela respondeu: “Sou zero ligada na balança. Eu me ligo mais no espelho, nas roupas, se gosto do que vejo. Não me ligo nisso, esquece a balança. Esqueça a balança, isso às vezes faz a gente até se atrapalhar, até porque músculo pesa, gente!”.

Em outro momento, um seguidor quis saber se Gracyanne come a gema dos ovos e ela negou. “Gente, por questão de paladar mesmo, não como a gema, não gosto, mas quando como, como uma gema, mas é porque não curto mesmo o sabor, ainda mais ovo cozido, acho seco e tal. Eu prefiro a clara”, afirmou.

Nos últimos dias, Gracyanne Barbosa chamou muita atenção ao surgir se esticando nas bordas de uma piscina usando apenas uma roupa de banho toda recortada.

Gracyanne Barbosa revela qual é o seu peso

Há poucos dias, Gracyanne Barbosa surpreendeu os fãs ao mostrar qual é o seu peso. Nas redes sociais, ela contou que está com 85,5 quilos e falou sobre a mudança em seu corpo.

"Meu peso aumentou realmente, acho que to muito pesada, aumentei a quantidade de carbo, eu mesma aumentei porque tava me sentindo muito cansada", contou ela sobre ter introduzido mais carboidratos na dieta.

"Aumentei 50 g de carb em todas as refeições e estou comendo carne 1 vez por semana, é provável que tenha aumentado o % de gordura, ainda não sei, saberei assim que medir e conto para vocês", falou ela.