Gracyanne Barbosa revela qual é o seu lanche da tarde antes do treino

Gracyanne Barbosa mostra a sua marmita para comer como lanche da tarde antes de ir para academia

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) revelou um detalhe de sua alimentação no dia a dia. Nesta quarta-feira, 28, ela registrou uma imagem de sua marmita nas redes sociais antes de ir para a academia treinar. A estrela revelou o que costuma comer de lanche da tarde.

Na imagem, Gracyanne posou com o seu pote com oito ovos cozidos para comer dentro do carro enquanto estava indo para o treino do dia. Ela apenas informou que o lanchinho foi feito por volta das 16h.

Logo depois, a esposa do cantor Belo (48) registrou alguns exercícios que fez na musculação. Nas imagens, ela deixou à mostra as suas curvas impecáveis ao usar apenas um macacão justo e com recorte no abdômen trincado.

Belo se derrete ao ver Gracyanne Barbosa rebolando

Há poucos dias, a musa fitness Gracyanne Barbosa fez a alegria dos seus fãs ao compartilhar um novo vídeo com a participação do seu marido, o cantor Belo. Os dois apareceram fazendo uma dancinha com coreografia na área externa da mansão deles.

Gracyanne esbanjou sensualidade no vídeo. Ela surgiu apenas de biquíni fio-dental e colocou o corpo sarado e musculoso para jogo. Tanto que o maridão ficou babando ao ver o rebolado da amada.