Gracyanne Barbosa impacta ao puxar roupa de banho: 'Quebra a internet'

Na piscina, Gracyanne Barbosa impacta ao surgir puxando parte de baixo da roupa e revelando marquinha de bronzeado

A musa fitness Gracyanne Barbosa postou mais fotos de quando estava curtindo uma viagem pela Bahia. Nesta quarta-feira, 08, a influenciadora exibiu os registros em sua rede social e chamou a atenção ao surgir exibindo seu corpo sarado na piscina.

Dona de curvas musculosas e bem desenhadas, a esposa do cantor Belo impactou ao surgir puxando a parte de baixo do biquíni. Vestindo uma roupa de banho fininho, de cor verde, ela deixou seu bronzeado de fita em evidência.

Ao puxar a peça, a influenciadora então revelou a marquinha. "Saudades desse lugar, já quero volta, qual foto vocês preferem 1 ou 2?", disse ela na publicação arrasadora. Nos comentários, os internautas encheram a artista de elogios. "Quebra a internet", escreveram sobre o poder da musa. "Maravilhosa", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Gracyanne Barbosa causou ao surgir em cima de um cavalo. Na água e de biquíni, a famosa surpreendeu ao exibir seu corpo musculoso em pé e sentada no animal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa choca com curvas volumosas em cima de quadriciclo

A musa fitness Gracyanne Barbosa chamou muita atenção no domingo, 22, ao compartilhar fotos em uma praia da Bahia. Aproveitando o local, a esposa do cantor Belo fez um passeio em um quadriciclo e parou tudo ao surgir no automóvel de biquíni.

Usando a roupa de banho, de tamanho minúsculo, a influenciadora deixou suas curvas musculosas à mostra. De costas, a famosa ostentou seus glúteos mega volumosos e roubou a cena com seu corpaço todo desenhado.

"Sunday Bumday baiano", disse a artista na legenda. Nos comentários, os internautas se mostraram impactados com a beleza e boa forma dela. "Musa, zero defeitos! A Gra sim, é referência quando o assunto é foco, persistência e disciplina", falaram. "É tanta abundância que não coube na foto", escreveram. Veja o clique aqui.