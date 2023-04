Gracyanne Barbosa exibe bronzeado intenso enquanto faz dancinha sensual

De biquíni, Gracyanne Barbosa surge bronzeadíssima e leva seguidores à loucura com rebolado: “Corpo de milhões”

Gracyanne Barbosa (39) escandalizou em seu Instagram nesta terça-feira, 04. A musa fitness colocou o bronzeado intenso pra jogo e fez um dancinha ousada acompanhada de um amigo. No vídeo, a mulher do cantor Belo (48) sensualiza cobrindo apenas o necessário, com a marquinha de biquíni em evidência.

Para curtir a ocasião descontraída, Gracyanne elegeu peças curtinhas e deixou os detalhes do corpão sarado à mostra. Com a parte de cima do biquíni em um tom laranja fluorescente, contrastando com seu bronzeado, e um mini shortinho jeans, a modelo rebolou sem pudores e exibiu o bumbum empinado para a câmera diversas vezes.

“Morena do 485 (piadinha interna)”, a musa brincou na legenda com a música da dancinha, ‘085’, do MC Rogerinho: “Morena gostosa do 085. Tem o paraíso embaixo do vestido. Pela estrada a fora no banco da frente. Ela faz umas paradas diferentes”, diz o trecho que a modelo escolheu para requebrar com o amigo, Juliano.

Nos comentários, os fãs de Gracyanne aprovaram a publicação ousada: “Quem me dera ter esse corpo”, uma seguidora exaltou. “Um corpo é um corpo, né mores?”, disse mais uma. “Estou notando que você está mais definida, está muito massa”, um seguidor elogiou e a musa fitness agradeceu. “Muita gata”, disse outro. "Corpo de milhões", apontou mais um.

Belo e Gracyanne Barbosa dão beijão de língua durante vídeo

No último sábado, 1º, a musa fitness Gracyanne Barbosa e o cantor Belo surgiram no maior clima de pegação nas redes sociais. No clique apaixonado, eles aparecem usando apenas roupas de banho enquanto renovavam o bronzeado e trocaram um beijão de língua no maior estilo de 'desentupidor de pia' durante um vídeo publicado pelo casal, com direito a mão boba na frente das câmeras.