Gracyanne Barbosa exibe a barriga negativa em dia de treino

Suada, Gracyanne Barbosa dá 'close' na barriga trincada e exibe a marquinha do biquíni na pele

CARAS Digital Publicado em 10/10/2022, às 08h37

A musa fitness Gracyanne Barbosa deixou os fãs babando ao ostentar um detalhe do seu corpo musculoso. No último final de semana, a musa não fugiu do treino do dia e ostentou sua beleza impecável nas redes sociais.

Em um registro nos stories do Instagram, a esposa do cantor Belo deu um 'close' na barriga negativa e musculosa. Ela registrou a sua pele suada após o exercícios e também deixou à mostra a marquinha do biquíni na pele do quadril.

Gracyanne Barbosa revela quantas pessoas moram em sua casa

Há poucos dias, Gracyanne Barbosa surpreendeu ao contar que mora com 11 pessoas em sua casa. Ao responder perguntas dos fãs nas redes sociais, ela foi questionada sobre como é para a influenciadora dividir o lar com vários parentes em questão de gastos e convivência. Sincera, Gracyanne Barbosa explicou como funciona a dinâmica da residência.

"Atualmente moramos em 11 pessoas, mães, funcionários, enteadas, neta, genro mais cinco cachorros e dois gatos", contou quem vive com ela.

Em seguida, ela comentou como é a experiência. "Posso dizer que iria render um bom reality show", deu risada. "É bom ter a casa cheia e a família por perto, ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande e um desafio diário lidar com pessoas diferentes, vai de uma idosa com mais de 80 anos a uma criança de 5 anos, gerações, criações, opiniões, pensamentos e escolhas, tudo diferente!", declarou.

Gracyanne Barbosa continuou falando como é: "Mas fazemos o máximo possível, para estarmos sempre juntos, conversar e viver em harmonia. Não somos a família margarina (perfeita), mas nos esforçamos muito para sermos os melhores uns para os outros".

