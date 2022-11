Gracyanne Barbosa deixa a barriga trincada à mostra em look ousado para evento

Gracyanne Barbosa surge com o marido, Belo, em evento e o corpo sarado rouba a cena

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 09h21

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) atraiu todos os olhares ao participar de um evento ao lado do marido, o cantor Belo (48), na noite de terça-feira, 8. Ela apareceu com a barriga sarada à mostra ao usar um look ousado.

A beldade escolheu um conjunto de top cropped e saia justíssima para ostentar toda a sua beleza. Além disso, ela deixou à mostra o seu bronzeado impecável ao exibir a marquinha do biquíni em sua pele do quadril.

Gracyanne Barbosa responde pergunta inusitada de fã

A musa fitness Gracyanne Barbosa aproveitou uma pergunta de fã para responder sobre suposta infidelidade do marido Belo. Ela reafirmou a confiança no parceiro.

"Pessoas maldosas enviam fotos de show, do aeroporto, do camarim do Belo com as fãs, o que eu admiro pra caramba, acho incrível e admiro. Falam 'tava abraçado, essa fulana é amante dele'", disse ela.

E completou: "Se eu fosse atrás dessas coisas, eu não teria vida. Não tenho nem tempo para ir aos shows. Quando vou, é para curtir meu marido. Confio muito nele. Honestamente, não teria necessidade dele me trair porque sou pau para toda obra [risos]. Confio muito e não aceitaria".