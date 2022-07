Gracyanne Barbosa dá 'close' na barriga negativa e musculosa

Gracyanne Barbosa começa o dia exibindo sua barriga definida nas redes sociais, com direito a imagem de pertinho da cintura musculosa

A musa fitness Gracyanne Barbosa deixou os fãs babando ao mostrar sua barriga sarada logo pela manhã nesta quinta-feira, 21. Bem cedo, a artista aproveitou para registrar o quanto sua barriga está definida.

Em uma imagem nos stories do Instagram, a estrela surgiu com a barriga de fora ao usar apenas um top e uma calcinha combinando. Ela exibiu sua barriguinha definida e negativa ao posar segurando sua garrafa de água.

Nos últimos dias, Gracyanne Barbosa chamou muita atenção ao surgir se esticando nas bordas de uma piscina usando apenas uma roupa de banho toda recortada.

Gracyanne Barbosa revela que não tem medo da balança

Musculosa e curvilínea, Gracyanne Barbosa contou que não se preocupa com os números que aparecem na balança na hora de se pesar. Um fã perguntou: “Musa, você é ligada na balança? E se não, como você desconectou dela?”. Então, ela respondeu: “Sou zero ligada na balança. Eu me ligo mais no espelho, nas roupas, se gosto do que vejo. Não me ligo nisso, esquece a balança. Esqueça a balança, isso às vezes faz a gente até se atrapalhar, até porque músculo pesa, gente!”.

Em outro momento, um seguidor quis saber se Gracyanne come a gema dos ovos e ela negou. “Gente, por questão de paladar mesmo, não como a gema, não gosto, mas quando como, como uma gema, mas é porque não curto mesmo o sabor, ainda mais ovo cozido, acho seco e tal. Eu prefiro a clara”, afirmou.

