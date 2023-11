Gracyanne Barbosa causa ao montar em animal: 'Uma cavala'

Em pé e sentada, Gracyanne Barbosa causa ao subir em cavalo com corpaço mega volumoso

A musa fitness Gracyanne Barbosa compartilhou novas fotos curtindo viagem pela Bahia com o cantor Belo. Neste domingo, 06, a influenciadora postou registros montando em um cavalo na água e causou ao exibir o momento.

Usando um biquíni rosa, a artista ostentou seu corpaço musculoso e chamou a atenção ao ficar em pé no animal. Enquanto sentava no bicho para fazer os cliques, Gracyanne Barbosa recebeu um comentário inusitado de Belo.

"Um cavalo e uma... escutem o áudio do Tudao", disse ela ao falar sobre o vídeo no qual o cantor apareceu chamando a mulher de "cavala". Nos comentários, os internautas também não ficaram quietos ao verem a cena. "É muito perfeita", admiraram. "Maravilhosa", elogiaram outros.

Ainda nos últimos dias, a musa parou tudo ao surgir de costas em um passeio de quadriciclo. Ela também encantou ao postar fotos curtindo a viagem ao lado de Belo e em clima de romance. Na praia, ela roubou a cena ao posar com suas curvas volumosas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa revela no que Belo te incomoda

A musa fitness Gracyanne Barbosa revelou o que mais lhe incomoda na relação com o cantor Belo. Recentemente, a influenciadora abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e foi questionada sobre o assunto e respondeu à questão que mais lhe perturba no dia a dia com o amado.

Após pensar muito e não saber o que responder, a famosa acabou explicando uma situação complicada que vive com o marido. Dando muita risada, Gracyanne Barbosa então revelou que ele perturba seu sono.

"A única coisa que me incomoda, não me deixa dormir à noite, só isso", disse a musa fitness rindo bastante. Belo então se explicou: "Porque eu trabalho muito à noite". "Aí me acorda", reclamou sobre ele a atrapalhar.