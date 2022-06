Graciele Lacerda surpreende ao surgir com look todo brilhante

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, apostou em roupa brilhante para evento junino e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 19/06/2022, às 16h10

Neste sábado, 18, Graciele Lacerda (41) curtiu mais um evento junino ao acompanhar Zezé Di Camargo (59) pela estrada.

Em sua rede social, ela compartilhou fotos aproveitando o segundo dia de São João em Iguatu, no Ceará, e chamou a atenção com o look escolhido para o momento.

Usando um conjuntinho preto com brilhos pratas na parte da frente, Graciele Lacerda surgiu deslumbrante no lugar.

"Segundo dia de São João em Iguatu- CE!", escreveu a musa fitness na legenda. Nos comentários, ela recebeu elogios dos fãs. "Linda", admiraram. "Amei o look", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, ela marcou presença no primeiro dia do evento usando um vestido bem colado. Na ocasião, a noiva do sertanejo impressionou com suas curvas saradas.

Para comemorar o Dia dos Namorados atrasado com Zezé, Graciele Lacerda ousou na escolha do vestido e impressionou com o resultado da produção para a noite especial.

Graciele Lacerda aposta em look brilhante para evento junino; veja: