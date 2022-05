Graciele Lacerda surge deslumbrante em macacão vermelho decotado: ''Maravilhosa''

Musa fitness, Graciele Lacerda exibiu silhueta impecável em look justo e arrancou elogios

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 11h46

A noiva de Zezé Di Camargo (59), Graciele Lacerda (42), encantou com mais um look!

Nesta quarta-feira, 11, a musa fitness compartilhou um clique para celebrar as conquistas pessoais e esbanjou beleza.

Usando um macacão vermelho decotado, Graciele Lacerda surgiu poderosa e falou sobre as vitórias de sua vida.

"O post de hoje é uma comemoração pessoal e eu quero compartilhar com vocês. Na verdade eu quero conscientizar vocês da importância de comemorar as nossas conquistas. Sim, sentir orgulho dos passos que damos, da nossa trajetória. Cada vitória, que seja mínima aos olhos alheios, tem uma importância imensurável para quem alcançou", começou dizendo.

"Jamais imaginei viver o que estou vivendo hoje, e isso é fruto de dedicação e muito trabalho realizado com verdade! Sim, verdade, hoje falo do que acredito, do que vivo e sinto um prazer imenso em influenciar vocês a viverem uma vida mais saudável. A fazerem melhores escolhas, visando a nossa saúde e de quem amamos!", comentou.

"Enxergo isso como uma forma de retribuir o amor e carinho que vocês me transmitem. A cada mensagem que leio, cada relato de mudança e conscientização que vocês me mandam me faz ter a certeza que estou no caminho certo! E quer saber? É muito bom ter alguns milhões de pessoas comigo nessa caminhada", declarou a famosa.

Nos comentários, os internautas encheram a noiva do cantor de elogios. "Linda", admiraram. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda roubou a cena no show de Zezé ao apostar em uma calça vermelha brilhante bem justinha.

Veja o clique de Graciele Lacerda de macacão vermelho: