Graciele Lacerda surge com o cabelo curtinho e explica o que aconteceu

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, apareceu com as madeixas menores em fotos e assustou os fãs

CARAS Digital Publicado em 16/04/2022, às 17h01

A noiva de Zezé Di Camargo (59), Graciele Lacerda (42), surpreendeu ao aparecer com o cabelo diferente.

Nesta sexta-feira, 15, a musa fitness compartilhou uma selfie com o amado e chamou a atenção ao surgir com as madeixas aparentemente curtinhas.

Na verdade, era só impressão, pois os fios estavam por baixo da jaqueta. Graciele Lacerda compartilhou fotos do look e explicou o que aconteceu.

"Look de ontem! Ah, muita gente comentou na foto dos stories que parecia que eu tinha cortado o cabelo Chanel! Não cortei, mas também gostei do “efeito”… quem sabe não me inspiro e mudo o visual! O que acham?", perguntou ela.

Nos comentários, os seguidores deram sua opinião sobre o visual diferente. "Ficaria lindo", disseram. "Não corta", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda impressionou ao compartilhar a primeira foto em seu triplex com Zezé Di Camargo.

Graciele Lacerda explica cabelo curtinho em fotos: