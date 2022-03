Graciele Lacerda surge com look branco transparente e impressiona: ''Maravilhosa''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, compartilhou foto de ensaio que fez usando vestido com transparência e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 08/03/2022, às 13h01

A noiva de Zezé Di Camargo (59), Graciele Lacerda (42), roubou a cena na rede social com mais um clique arrasador.

Aproveitando o Dia Internacional das Mulheres nesta terça-feira, 08, a musa fitness compartilhou uma foto de ensaio inspiradora para celebrar o momento.

Usando um look todo branco, Graciele Lacerda esbanjou suas curvas treinadas com estilo ao aparecer com um vestido branco transparente.

"Frases, palavras, pensamentos… Como definir mulher em uma única palavra se mulher é mãe, é amiga, é esposa, é filha, é querida, mulher… Nem todas as palavras do mundo poderiam definir suas qualidades. Parabéns, feliz Dia Internacional da Mulher", refletiu e desejou ela.

Nos comentários, os fãs comemoraram junto e aproveitaram para deixar elogios. "Maravilhosa", admiraram os internautas. "Que mulher linda", exclamaram outros.

Sincera com os seguidores, recentemente, Graciele Lacerda respondeu se tem medo de ser trocada por outra. Em exclusiva para a CARAS, ela e Zezé Di Camargo falaram sobre terem filhos.

Veja o look transparente de Graciele Lacerda: