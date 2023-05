Graciele Lacerda rebate crítica após repetir o mesmo look: "Roupas são descartáveis?"

Sem papas na língua, noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda rebate crítica após repetir a mesma roupa

A mulher de Zezé Di Camargo (60), Graciele Lacerda (42) chamou a atenção com mais um look escolhido para curtir a temporada de descanso na Fazenda 'É o Amor', junto com a família. Na última terça-feira, 30, a influenciadora digital publicou uma série de cliques e roubou a cena com seu estilo.

Nas imagens, Graci aparece toda estilosa ao posar na frente do jatinho particular a bordo do mesmo look que ela já havia usado em outro dia na viagem. Para a ocasião, ela elegeu um aerolook confortável composto por jaqueta jeans, calça de moletom, cropped branco, e um tênis grifado.

Amante da moda circular, a musa fitness não vê problema em repetir roupas. Em seu perfil no Instagram, ela publicou uma foto do look e escreveu: "Mesmo look que cheguei na fazenda é o mesmo que estou indo embora. Então está valendo a foto!!", disse ela na postagem que rendeu diversos comentários.

"O que tem você vestir a mesma roupa? Ou as tuas roupas são descartáveis? Meu pai, até isso tem que dar satisfação. Ser casada com gente famosa, ser uma celebridade, não deve ser fácil", disse uma internauata que não ficou sem resposta.

Sem papas na língua, Graci logo rebateu: "Não estou dando satisfação. Só falei porque essa foto foi de quando cheguei na fazenda. E aproveitei pra usá-la hoje, que estou com o mesmo look", explicou a morena. Logo em seguida, outra comentou: "Pode repetir todos os looks, você sempre está lindíssima, não faz nenhuma diferença, você será sempre a mais bela!".

Na última semana, Graciele Lacerda contou uma história curiosa de sua relação com Zezé Di Camargo. Nas redes sociais, ela disse que ele se surpreendeu ao ver que ela lava suas próprias roupas e até lava algumas peças na mão.

