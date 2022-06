Graciele Lacerda ousa no look de Dia dos Namorados e impressiona: ''Gata''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, comemorou Dia dos Namorados atrasado e impressionou com look escolhido para o momento

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 07h13

Atrasados, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo comemoram o Dia dos Namorados na noite desta terça-feira, 14.

Após um fim de semana de shows, o cantor pode sair com a noiva para celebrar a data e ela compartilhou fotos do momento em sua rede social.

Para curtir o romance com o amado, Graciele Lacerda caprichou no look e impressionou ao surgir com vestido de veludo e meia calça.

Usando o modelo curtinho e com decote, a musa fitness surgiu arrasadora nas fotos feitas na entrada de seu triplex em São Paulo. "Hoje realmente saindo para comemorar o dia dos namorados!", contou ela.

Nos comentários, os internautas admiraram a jornalista cheia de estilo e elegância. "Nossa que linda", exclamaram. "Gata", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda impressionou com a produção feita para o casamento do filho de Luciano Camargo. Para o evento, ela elegeu um vestido longo com recortes e cheio de brilhos.

Graciele Lacerda mostra look para o Dia dos Namorados; veja: