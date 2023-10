Graciele Lacerda impressiona ao exibir curvas impecáveis ao renovar o bronzeado

A influenciadora digital Graciele Lacerda chamou a atenção ao surgir curtindo o dia na piscina

GracieleLacerda, que completou 43 anos recentemente, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde deste sábado, 7, ao postar uma sequência de fotos mostrando como está aproveitando o seu dia.

A influenciadora digital, noiva do cantor sertanejo Zezé Di Camargo, postou em seu perfil no Instagram vários cliques em que aparece exibindo seu corpo sarado ao surgir usando um biquíni rosa, enquanto faz várias poses na fazenda que mora em Goiás.

Ao dividir o momento de lazer com os internautas, Graciele ainda contou que aproveitou o dia ensolarado para se refrescar na piscina. "Deu piscina hoje no sol de 35º!! #êgoiás", escreveu a musa fitness na legenda da publicação.

Os fãs rapidamente exaltaram a beleza da influenciadora digital. "Muito linda sempre", disse uma seguidora. "Na minha cabeça eu tenho esse corpo", brincou outra. "Faltam palavras para expressar a beleza e a magnitude da Gra, pois ela é linda em todos os sentidos", afirmou uma admiradora.

Vale lembrar que Graciele e Zezé vão se casar ano que vem. Os dois estão juntos há 11 anos, e durante seu aniversário, a influenciadora digital ganhou uma nova aliança do cantor, e respondeu se gostou do anel escolhido pelo amado.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele mostra novas fotos da festa de aniversário

Graciele Lacerda usou as redes sociais para postar novas fotos de sua festa de aniversário. Ela completou 43 anos nesta última terça-feira, 3, e fez uma comemoração intimista ao lado de Zezé Di Camargo e de alguns amigos no salão de festas do prédio em mora em Alphaville, em São Paulo.

A influenciadora digital mostrou os detalhes da festa e falou sobre a celebração intimista. "Ahhhh vai ter overposting!!! Não posso guardar tudo só pra mim!!! Um pouco de tudo que rolou, dos nossos amigos queridos, da benção do nosso querido pastor Reinaldo e dos profissionais que me ajudaram em cima da hora deixar meu niver incrível. Mais uma vez só posso dizer: Obrigada!!!", escreveu a famosa. Veja as fotos!