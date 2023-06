Graciele Lacerda explica mudança ao surgir com o rosto diferente

Procedimentos estéticos? Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda explica mudança no rosto após comentários nas redes sociais

Sempre sincera com seus fãs, a noiva de Zezé Di Camargo resolveu abrir o jogo e esclarecer as supostas mudanças que aconteceram em seu rosto. Na última segunda-feira, 12, Graciele Lacerda negou que tenha feito qualquer tipo de procedimento estético em sua face, após receber alguns questionamentos sobre o assunto na web.

"Você fez harmonização facial? Está com rosto mais fino, ficou mais jovem", observou uma fã, que logo teve a sua pergunta respondida. "Não, só emagreci", disse a influenciadora digital, alegando que as mudanças em sua aparência são apenas o resultado do emagrecimento devido a intensa rotina de treinos.

Na mesma postagem, Graci também foi questionada sobre qual seria o motivo de ela estar presente em todas as apresentações do amado. "Por que acompanhar ele em todos os shows? Vocês não vão enjoar um do outro não?", perguntou uma seguidora.

Sem hesitar, a noiva de Zezé respondeu: "Quando se ama não enjoa. Pelo contrário, um cuida do outro, um apoia o outro. Nessa vida louca somos o equilíbrio do outro. Ser companheira, cuidar do relacionamento, faz parte. Acho que é isso que está faltando muito hoje. Gostamos da companhia um do outro, e isso é raro hoje em dia", afirmou a influenciadora.

+ Leia também: Graciele Lacerda repete look e surpreende ao mudar detalhe no camarim: 'Chocada'

VEJA A PUBLICAÇÃO DE GRACIELE LACERDA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda anunciam casamento

Recentemente,Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda revelaram que vão fazer um casamento em breve! Após um tempo "enrolando" para organizar o evento, o casal confirmou a data para o Gshow durante um show do sertanejo.

De acordo com informações do portal, o cantor e a influenciadora fitness pretendem subir ao altar no aniversário dele, no dia 17 de agosto, ou no dela, dia 3 de outubro. Noivos desde 2021, eles estão juntos há 11 anos.