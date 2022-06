Graciele Lacerda exibe pernões sarados em look preto sensual e arrasa

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, impressionou ao surgir com vestido ousado

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 07h05

Mais um look de Graciele Lacerda (41) para acompanhar o show de Zezé Di Camargo (59) chamou a atenção.

Nesta segunda-feira, 27, a musa fitness mostrou uma das produções usadas no fim de semana e impressionou ao dar um show de beleza com um toque de sensualidade.

Usando um vestido preto curto, bem colado e com transparência nas mangas, Graciele Lacerda surgiu arrasadora exibindo suas pernas torneadas.

"Sétimo dia de São João em Anguera-BA!", escreveu ela sobre o evento que participou em outro momento usando minissaia e botas até o joelho.

Nos comentários da publicação, a noiva do cantor foi coberta de elogios. "Gata", disseram os fãs. "Belíssima", admiraram outros.

Ainda recentemente, Graciele Lacerda impressionou com o look escolhido para comemorar o Dia dos Namorados com Zezé Di Camargo.

Graciele Lacerda exibe corpaço em look preto ousado; veja: