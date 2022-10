Graciele Lacerda exibe curvas esculturais em vestido brilhante: "Uma gata"

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, exibiu o corpo definido ao mostrar o look usado no último sábado, 1

Redação Publicado em 02/10/2022, às 09h59

A musa fitness Graciele Lacerda (41) usou suas redes sociais no último sábado, 1, para mostrar os detalhes do look usado para mais um show de Zezé Di Camargo, desta vez em Criciúma, Santa Catarina.

Através de seu perfil no Instagram, Graciele Lacerda compartilhou uma série de fotos mostrando a sua produção para a noitada, que contou com um look poderoso.

Para curtir o show do amado, Zezé Di Camargo, a influenciadora Graciele Lacerda apostou em um vestido tubinho brilhante, que deixa as costas nuas em evidência, além de claro, exibir as curvas esculturais da morena.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Graciele Lacerda aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da morena: "Como pode ser tão linda?", perguntou um. "Cada dia mais linda", disse outro. "Gata demais", ressaltou o terceiro.

Veja o look usado por Graciele Lacerda:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda revela se tem direito no triplex onde mora com Zezé Di Camargo

Nas últimas semanas, Graciele Lacerda abriu uma caixinha de pergunta em seus stories e foi questionada sobre ter direito no triplex luxuoso onde mora com Zezé Di Camargo em Alphaville, em São Paulo. Sincera, ela contou detalhes do financeiro e como funcionou a compra do imóvel milionário.

Tempos atrás, em entrevista ao jornalista Leo Dias, o cantor comentou sobre sua relação financeira com a amada. Confiante e apaixonado, ele contou o que o fez acreditar sem dúvidas de que a influenciadora não teria interesse em seu dinheiro. Segundo ele, um pedido de contrato o fez pensar dessa maneira.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!