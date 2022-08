Graciele Lacerda exibe curvas desenhadas em vestidinho rosa e arrasa: ''Barbie girl''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, roubou a cena ao fazer fotos usando look curtinho de cor rosa

CARAS Digital Publicado em 20/08/2022, às 13h30

A noiva de Zezé di Camargo (60), Graciele Lacerda (41), surpreendeu os internautas com mais um look arrasador. Nesta sexta-feira, 20, a musa fitness apostou em um vestidinho curto de cor rosa e chamou muita atenção.

Usando o modelo justinho, que deixou suas pernas saradas à mostra, a amada do cantor esbanjou seu corpaço escultural na combinação delicada. Além da peça rosa, ela apostou em sapatos e bolsinha da mesma cor.

Fazendo poses em na varanda de um hotel do Rio de Janeiro, Graciele Lacerda surgiu deslumbrante nos registros. "Barbie Girl", disse ela na legenda.

Nos comentários, os internautas admiraram a musa fitness. "Maravilhosa", elogiaram. "Que linda", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, antes de ir para o Rio de Janeiro com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda esbanjou estilo em Buenos Aires, na Argentina. A viagem para o país foi um presente de aniversário para os 60 anos do noivo.

O triplex luxuoso de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

Na rede social, Graciele Lacerda impressionou ao revelar mais um dos ambientes do triplex luxuoso, onde acabou de se mudar em Alphaville, na cidade de São Paulo. Sentada em uma das poltronas de uma das salas do lar gigante, a influenciadora mostrou um pouco da decoração imponente e nada básica do local.

Desde a reforma do imóvel, a musa fitness vem impressionando ao exibir um pouco da decoração impecável do lar. Recentemente, ela mostrou alguns dos vasos que enfeitam os ambientes. Além disso, ela também revelou qual é o cantinho que mais gosta de ficar na área externa e que ainda conta com uma piscina. O ponto alto do triplex é a grande suíte do casal, com banheira, sofás e um closet ao lado

