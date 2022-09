Graciele Lacerda exibe corpo escultural em biquíni mínimo às vésperas de completar 42 anos

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda esbanjou beleza ao posar de biquíni e lembrou os seguidores que seu aniversário está próximo

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 20h55

Nesta terça-feira, 20, Graciele Lacerda deixou seus seguidores babando ao exibir seu corpo escultural em foto publicada no seu Instagram.

A noiva de Zezé Di Camargo apareceu com um biquíni mínimo preto com bolinhas na parte de cima e vermelho na parte de baixo posando em frente a uma piscina em Goiás.

“Eu olhando o 4.2 chegando! Outubro vem, e com ele a nova idade também”, escreveu na legenda a influenciadora que faz aniversário no dia 3 do próximo mês.

Nos comentários, os fãs de Graciele rasgaram elogios para a futura aniversariante! “Maravilhosa! Musa, inspiração”, escreveu uma seguidora. E outro fã elogiou: “Mentira! Você vai fazer é 24, não é possível! Tá linda demais”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Maravilhosa!

Na última segunda-feira, 19, a musa fitness publicou em suas redes sociais uma série de fotos com um look poderoso.

Graciele usava um conjuntinho todo brilhante, de cor preta e prata. A influenciadora exibiu seu corpaço torneado na peça justinha e arrasou. Nos pés, ela elegeu sandálias brilhantes e surgiu nas mãos com uma bolsinha preta.