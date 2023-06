Graciele Lacerda exibe corpo esculpido em look ousado e choca: 'Maravilhosa'

Com as curvas torneadas à mostra, Graciele Lacerda exibe boa forma chocante e arranca elogios

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, mostrou sua boa forma em um look impressionante. Nesta quinta-feira, 01, a influenciadora fitness compartilhou fotos da produção feita para um show do amado e surpreendeu com tanta beleza.

Nos bastidores do evento, a amada do sertanejo posou deslumbrante para os cliques e chamou a atenção com suas curvas saradas. Usando um vestido preto nada básico, que marcou seu corpo escultural, Graciele Lacerda parou tudo.

A peça com decote e um pouco de brilho deixou a musa fitness arrasadora para o momento especial, em São Paulo. "Olha nós na balada! Ontem teve show no @vilajk do “Rústico” e foi top", contou ela sobre o evento de Zezé.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a noiva do cantor de elogios. "Maravilhosa demais", admiraram os fãs. "É linda demais", enalteceram. "Tão perfeita", escreveram outros ao vê-la toda arrumada.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda rebateu críticas ao repetir um look do dia. Com frequência, a influenciadora, que noivou com Zezé em 2021, usa as mesmas roupas e mostrou como vesti-las mais de uma vez de formas diferentes.

Veja as fotos de Graciele Lacerda:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda revela qual é o seu arrependimento

A musa fitness Graciele Lacerda abriu o coração com seus seguidores nas redes sociais e revelou um arrependimento de sua vida. Noiva do cantor sertanejo Zezé Di Camargo, ela contou que poderia ter se preparado antes para realizar o sonho de ser mãe. Em tratamento para ter o seu primeiro filho com o amado, ela confessou que se arrepende de não ter congelado os óvulos.

Com sinceridade, ela confessou o seu arrependimento na relação. "(Meu maior arrependimento hoje) Com certeza é de não ter congelado meus óvulos antes. De ter abdicado, de abrir mão de uma coisa que hoje estou sofrendo para conquistar", disse ela.

E explicou o motivo para não ter feito isso antes. "Eu me bloqueei por causa de outras pessoas e por causa de falatórios e acabou que isso hoje está me prejudicando e dificultando. Então, esse é o meu maior arrependimento", afirmou ela.

Por fim, ela deu um conselho: "Mulheres, a gente nunca sabe o dia de amanhã, então se você não pensa em ter filhos, pelo menos congele, porque lá na frente vai ser muito mais fácil".