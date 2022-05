Graciele Lacerda exibe a cinturinha fina em nova foto

Graciele Lacerda aposta no look todo pink e a cinturinha fina rouba a cena no modelito

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 10h21

A musa fitness Graciele Lacerda (41) deixou os fãs babando ao mostrar sua beleza impecável nas redes sociais. Nesta semana, ela apostou em um look estiloso e chique para curtir um passeio.

Nas redes sociais, a noiva de Zezé Di Camargo (59) mostrou uma foto do seu look do dia, composto por um conjunto todo pink, composto por top estiloso e calça de alfaiataria. No modelito, ela deixou à mostra sua cinturinha fina ao usar um cropped com amarração.

“Alguém aí pediu o look de hoje? Dizem que escolhemos a cor diante do nosso estado de espírito. Mesmo sem dormir direito, cansada, quando me vesti de Penélope charmosa tudo mudou!”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs fizeram vários elogios para ela. “Você está simplesmente deslumbrante”, disse um seguidor. “Perfeita”, escreveu outro. “Belíssima”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda se despede da fazenda

Há poucos dias, Graciele Lacerda voltou para a cidade de São Paulo para trabalhar após passar uma temporada da fazenda da família em Goiás e desabafou com os fãs.

"Meu coração agora fica dividido! Quando me mudei de Vila Velha para SP foi muito difícil acostumar ficar longe da minha família", contou ela que é natural do Espírito Santo.

"Agora pós pandemia, depois de dois anos vivendo na fazenda, voltando a rotina de trabalho, tenho que me acostumar a ficar longe deles. Mais uma vez eu lidando com essa distância. São amores diferentes, mas é amor verdadeiro", declarou.