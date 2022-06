Graciele Lacerda exibe cinturinha e pernões em vestidinho justíssimo

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, mostrou corpaço em look colado e arrancou elogios

CARAS Digital Publicado em 18/06/2022, às 09h25

Mais um look de Graciele Lacerda (41) impressionou os internautas!

Nesta sexta-feira, 17, a noiva de Zezé Di Camargo (59) compartilhou fotos curtindo a festa de São João em Petrolina e chamou a atenção com a roupa escolhida para o momento.

Usando um vestido bem justinho de cor clara, Graciele Lacerda exibiu suas curvas com elegância e um toque de ousadia.

"Primeiro dia de São João em Petrolina!", disse a musa fitness ao mostrar suas pernas torneadas no look com sandálias amarradas.

Não demorou para os internautas admirarem os registros da famosa. "Gata", escreveram os fãs. "Arrasou no look", aprovaram outros.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda impressionou ao mostrar a produção que fez para curtir o Dia dos Namorados atrasado com Zezé Di Camargo.

Graciele Lacerda exibe corpaço em look justo; veja: