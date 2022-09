Graciele Lacerda exibe bumbum perfeito ao posar de biquíni à beira da piscina: "Maravilhosa"

A influenciadora digital Graciele Lacerda elevou a temperatura das redes sociais ao exibir seu corpo escultural de biquíni

Neste domingo, 3, Graciele Lacerda (41) usou as redes sociais para mostrar aos seus seguidores como está aproveitando seu dia, e elevou a temperatura da web ao exibir seu corpo escultural em fotos frente e verso.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital compartilhou duas fotos em que aparece de biquíni à beira da piscina. A noiva do cantor sertanejo Zezé Di Camargo (60) optou por um modelo fio-dental preto, com uma flor desenhada na parte de cima do biquíni, além disso, ela também usou um chapéu.

"Era tudo que eu precisava. Sol, mato, paz e muito amor dos meus filhotes #fazenda #tranquilidade #araguapaz #éoamor", escreveu a influenciadora digital, que está na fazenda em Araguapaz, Goiás.

Os cliques exibindo o bumbum e o corpo sarado chamou a atenção dos seguidores, que encheram a publicação de elogios. "Lindíssima", disse uma seguidora. "Maravilhosa. Uma sereia", falou outra. "Uma das mulheres mais bela do Brasil", comentou um internauta. "Que perfeição", elogiou uma fã.

Confira as fotos de Graciele Lacerda de biquíni:

Look ousado

Graciele Lacerda deixou os seguidores babando ao exibir o look escolhido para noitada! Na última sexta-feira, 2, a noiva de Zezé Di Camargo acompanhou o maridão em apresentação em Ipatinga, em Minas Gerais, e compartilhou com os fãs a produção poderosa. Nos cliques, ela surgiu em fotos arrasadoras usando uma calça preta justinha ao corpo, bota e uma jaqueta vermelha, deixando o sutiã aparecendo e chamando atenção da web.

