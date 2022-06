Graciele Lacerda exibe bumbum empinado em vestido colado: ''Arrasou''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, roubou a cena ao exibir corpaço em look justinho

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 07h33

Musa fitness, Graciele Lacerda (41) mostrou sua boa forma em mais um clique de ensaio compartilhado em sua rede social.

Nesta quinta-feira, 2, a noiva de Zezé Di Camargo (59) publicou um registro cheio de atitude vestindo um look preto nada básica e chamou a atenção com tanta beleza.

Usando o vestido com brilhos no ombro e de modelo bem justinho, Graciele Lacerda ostentou seu corpaço sarado e provou ser dona de um bumbum empinado.

"Quem aí já está entrando no clima do FDS! Eu já me preparei toda", contou ela sobre estar se preparando para o fim de semana.

Nos comentários, os seguidores logo a admiraram. "Sempre linda", elogiaram. "Vestido lindo, arrasou!", aprovaram outros.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda roubou a cena ao fazer fotos em um shopping. Na ocasião, ela se destacou com uma calça bem justa também.

Graciele Lacerda exibe corpaço em vestido justo; veja: