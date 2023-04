Graciele Lacerda escandaliza com pernões à mostra em vestido curtinho

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda escandaliza com look curtinho e dá show de sensualidade ao ostentar pernões de fora

A influenciadora digital e musa fitness, Graciele Lacerda apareceu na tarde do último sábado, 22, sensualizando com um vestido curtinho nas redes sociais.

Usando um modelito decotado na cor rosa, a noiva de Zezé di Camargo (60) surgiu em meio a uma plantação de lavanda posando para fotos e caprichou na pose e sensualidade enquanto era alvo das lentes.

Nos registros, a peça destacou o decote poderoso."Lugar que traz paz, renova energias e nos deixa mais leve!!", escreveu a morena, bem-humorada na legenda. Aos 42 anos, a bela já deixou claro que está com o corpão em dia.

Seguidores aplaudiram o look e se declararam à celebridade. "Que linda Gra!", escreveu uma nos comentários. Outra brincou: "Alô é dá polícia tem alguém aqui abusando de sua beleza". "Lindíssima", declarou uma terceira.

Vale ressaltar que Graciele Lacerda abriu o coração com seus seguidores nas redes sociais e revelou um arrependimento de sua vida.

Graciele Lacerda exibe bumbum perfeito ao tomar banho de chuveiro

Graciele Lacerda elevou a temperatura das redes sociais na noite ao compartilhar um vídeo tomando banho no quintal. Na gravação publicada no feed do Instagram, a influenciadora digital surge usando um biquíni fio-dental preto, e impressiona ao ostentar seu bumbum perfeito enquanto se refresca com a água.

"Entrando de cabeça no meu feriado prolongado #fazenda", escreveu a musa fitness, que colocou a música Banho de Chuveiro, do grupo Terra Samba, no vídeo.