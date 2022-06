Graciele Lacerda arrasa com vestido curtinho grudado: ''Lacre total''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, esbanjou corpaço em vestido preto e arrancou elogios

Publicado em 22/06/2022

Mais um look de Graciele Lacerda (41) chamou a atenção na rede social!

Nesta terça-feira, 21, a musa fitness compartilhou uma foto de ensaio que fez usando um vestido preto curtinho e roubou a cena com ao mostrar sua silhueta sarada na peça com brilhos na parte dos ombros.

Com as pernas iluminadas, a noiva de Zezé Di Camargo (59) exibiu seus músculos marcados com elegância. "Quem hoje te critica, amanhã irá se calar com o seu sucesso", refletiu ela na legenda ao aparecer cheia de poder.

Não demorou para os comentários ficarem cheios de elogios. "Linda sempre", admiraram. "Lacre total", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda surpreendeu ao aparecer com um look todo brilhante durante a festa de São João no Ceará. No Dia dos Namorados, a noiva do sertanejo também impressionou com a roupa escolhida para celebrar a data mesmo atrasada.

Graciele Lacerda arrasa com look preto colado; veja: