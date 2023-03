Graciele Lacerda abre o jogo e revela detalhes da sua rotina de cuidados com a pele: "Duas vezes por dia"

Graciele Lacerda exaltou o autocuidado e compartilhou sua rotina de cuidados com a pele

Graciele Lacerda (42) compartilhou a sua rotina de cuidados com a pele. Em entrevista a revista Máxima, ela mostrou o passo a passo e deu dicas para os seguidores nas redes sociais.

A musa fitness ressaltou que o cuidado essencial para a face é mantê-la limpa. Assim, afirmou que é necessário lavar o rosto diariamente, de preferência com um sabonete ideal para o tipo de pele.

No entanto, a esposa de Zezé Di Camargo (60) também deixou um alerta para a quantidade de vezes que é preciso higienizar o local.

"Eu lavo de manhã e à noite, sempre. O ideal é duas vezes por dia, não mais que isso. Logo depois, com a pele limpa você inicia o processo", explica.

Graciele Lacerda adaptou rotina de beleza para tratamentos caseiros

Segundo Graciele, todo seu tratamento é dividido para os dias da semana. “Duas vezes na semana eu faço meu tratamento da esfoliação. Eu escolho o produto, passo meu creme e deixo para fazer de quarta-feira e domingo. Nos outros dias, à noite, eu uso a vitamina C e um creme hidratante, já de manhã, uso o hidrante e um sérum”, revelou.

A influenciadora contou que a vitamina C precisa ser usada separada de quaisquer outros produtos, por isso opta por usá-la a noite.

No entanto, caso escolha aplicar pela manhã, é preciso acrescentar um hidratante e na sequência o protetor solar.

Em sua rotina matinal, Graciele disse que prefere usar um sérum, pois afirma que ele traz muitos benefícios à sua pele.

“Ele controla a oleosidade durante o dia todo e também tira o inchaço, que a gente acorda com o rosto bem inchado. Ele dá uma acalmada na pele, para quem tem pele sensível e com rosácea ele dá uma controlada. Então, ele é maravilhoso para usar de manhã. Para finalizar, eu venho com meu hidratante maravilhoso, que também tem ácido hialurônico muito bom e tão cheiroso”, declarou.