Gloria Pires chama a atenção com detalhe ao tomar sol: 'Estranho'

Curtindo dia ensolarado, Gloria Pires chama a atenção ao postar fotos de seu corpo; atriz intrigou ao exibir seu pés no momento

A atriz Gloria Pires mostrou como curtiu o dia de folga em casa neste domingo, 17. Cheia de estilo, a famosa tirou fotos tomando sol e chamou a atenção ao mostrar algumas partes de seu corpo, inclusive, ela intrigou ao exibir seus pés.

Tampando o rosto com o braço, a artista de Terra e Paixão não mostrou muito como estava, mas exibiu bastante seus membros inferiores. Foi então que a mãe de Cleo Pires deu o que falar com os pés.

"Minha dose de vitamina D", disse ela na legenda. Nos comentários, a atriz recebeu elogios e intrigou com seus pés. "Achei o pé estranho", opinaram. "Perfeitinha demais", admiraram outros a beleza da musa.

Aos 60 anos, Gloria Pires falou sobre como superou a crise da idade em entrevista à CARAS. "Eu estou viva, em paz, realizada profissionalmente e pessoalmente. Durante a vida, criei algumas angústias, planejando concretizar planos e mais planos... acho que é assim com a maioria das pessoas, nunca estamos totalmente em paz. Aos 60, eu estou com ótima saúde para realizar, para viver", explicou.

Atriz revela próximos desejos após sair da Globo

A atriz Gloria Pires já está de olho em seus próximos passos na profissão. Ela encerrou o contrato fixo com a Globo depois de mais de 50 anos de parceria e vai se despedir da emissora após o fim da novela Terra e Paixão, atual trama das 9. Em entrevista à Revista CARAS, a artista contou que não considera que este momento é um adeus para a Globo e diz que quer buscar novos desafios atrás das câmeras.

"Não vejo como um adeus, e sim como um até breve. Tenho uma relação sólida e bem-sucedida com a empresa, uma história feliz! Mudou o modelo de contrato e a maior diferença é que poderei transitar por outros lugares. A TV Globo será um desses lugares", afirmou ela.

Então, ela contou que tem o desejo de ser diretora de projetos de audiovisual. "A beleza desta profissão é que ela pode durar enquanto a chama estiver acesa. Levei muito tempo para encontrar o prazer e me divertir no meu trabalho. Existia uma tensão, uma cobrança minha comigo mesma. Tenho feito cada vez mais projetos que são do meu interesse. E tenho o desejo de estar na direção também", contou. Leia a entrevista completa aqui.