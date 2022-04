Gloria Pires chama atenção ao surgir com o marido, Orlando Morais, na praia: ''O corpo de milhões''

Atriz Gloria Pires encanta fãs ao posar de biquíni ao lado do marido, Orlando Morais, tomando sol em praia

CARAS Digital Publicado em 04/04/2022, às 11h49 - Atualizado às 12h32

A atriz Gloria Pires (58) roubou a cena nas redes sociais pela beleza!

A artista foi à praia na companhia do marido, Orlando Morais (60), no último domingo, 03, e compartilhou o momento em seu feed no Instagram.

Nas imagens, ela aparece de biquíni preto tomara que caia e óculos escuros ao lado do cantor, deitados em cadeiras de sol. A famosa chamou atenção pelo corpaço escultural aos 58 anos de idade.

"Amor, sol e mar!!", escreveu Gloria Pires na legenda da postagem.

Nos comentários, os seguidores elogiaram o casalzão. "Vocês sao perfeitos", disse Antonia Morais. "Gatossssss", exaltou Claudia Raia. "Casal perfeito!", comentou uma fã. "O corpo de milhõesssss", destacou outro. "Olhei e pensei: que perfeição", se derreteu um terceiro. "Um amor assim", babou mais uma.

Orlando Morais também postou registro com a famosa em sua rede social. "Amor", declarou ele.

Gloria Pires prestigia Cleo e Fiuk em première

Recentemente, Gloria Pires marcou presença na pré-estreia do filme Me Tira da Mira, que tem Cleo (39) e Fiuk (31) no elenco. Ela divertiu os fãs ao recriar o meme "a Gloria Pires é mãe da Cleo Pires, do Fiuk não", que fez sucesso no ano passado quando o ator estava confinado no BBB 21. "Como assim a Glória Pires não é a minha mãe???", brincou Fiuk.

Confira as fotos de Gloria Pires com o marido, Orlando Morais:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gloria Pires (@gpiresoficial)