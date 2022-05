Gleici Damasceno rouba a cena com vestido com fenda até o limite: "Perfeição"

De batom vermelho, ex-BBB Gleici Damasceno escandaliza com vestido preto com fenda até o limite e rouba a cena

Redação Publicado em 09/05/2022, às 11h48

Mais uma vez, a ex-BBB Gleici Damasceno (27) chamou atenção nas redes sociais devido a sua beleza e sensualidade!

A influenciadora foi clicada com um vestido preto ousadíssimo com uma fenda até o limite, que destacou as suas pernas torneadas.

De batom vermelho e madeixas soltas, a brasileira apostou em uma produção nada básica para completar a peça e deixou os fãs impressionados com sua beleza.

O clique, é claro, se destacou nas redes sociais e soma milhares de comentários e declarações: "Maravilhosa", disseram vários. "Perfeição! Uma obra de arte", declararam. "Estou sem palavras", brincaram outros.

